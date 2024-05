Herd tok ledelsen ved Erik Leonhard Skjong Andersen etter kun fire minutters spill, og Jonas Darup Stevens scoret og doblet ledelsen for Herd. Etter halvspilt kamp var stillingen 2-0.

Økte ledelsen

Da det var spilt et kvarter av andre omgang, ble avstanden mellom lagene mindre da Leander Ramsvik Østrem reduserte til 1-2. Olav Alexander Hovlid Sætren sørget for Herd-jubel da han satte inn 3-1 et kvarter før slutt, og Aron Leandersson økte ledelsen for Herd da han satte inn 4-1 tre minutter før slutt. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 4-1.

Aksel Waage Molvær fikk gult kort.

Herd klatrer til fjerdeplass

Etter søndagens kamp ligger Herd på fjerdeplass på tabellen med seks poeng, mens SIF/Hessa er på andreplass med sju poeng.

Jonny Dyb var dommer i kampen.

13. mai skal Herd møte Rollon, mens SIF/Hessa møter Emblem.