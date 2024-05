Sander Sprauten Nyborg sendte Sparbu/Byafossen foran da han satte inn 1-0 allerede i første minutt, og samme spiller scoret sitt andre mål da han gjorde 2-0 fem minutter senere. Fem minutter før sidebytte var Charlottenlund 2 uheldig og satte ballen i eget mål. Lagene gikk av banen på stillingen 0-3.

Dro ifra

Fem minutter ut i andreomgangen økte avstanden mellom lagene da Imre Alexander Engstrøm-Langli satte inn 4-0 for Sparbu/Byafossen, og rett etterpå la Amund Nilsen Holtan på til 5-0 for Sparbu/Byafossen. Oscar Brå gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 1-5 da det var spilt et kvarter av andre omgang. Iver Grevskott satte ballen i nettet og økte ledelsen fem minutter senere. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Da dommeren blåste av kampen, viste resultattavla 1-6.

Tok steg på tabellen

Etter torsdagens kamp er Charlottenlund 2 nummer seks på tabellen med tre poeng, mens Sparbu/Byafossen er på fjerdeplass med seks poeng.

Ole Andreas Grøtte Børnes var kampleder.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Charlottenlund 2 måle krefter med Vuku 2/Stiklestad 2/Leksdal 2, mens Sparbu/Byafossen møter Hegra/Tangmoen.