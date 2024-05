Amalie Marten Oswald sendte Skarphedin 2 i ledelsen da hun satte inn 1-0 etter kun ti minutters spill, men like etterpå scoret Tång for Fossum/Storm 2. Fossum/Storm 2-angriperen scoret sitt andre mål da hun gjorde 2-1 etter 35 minutter, og samme spiller gjorde hattrick fem minutter senere. To minutter før hvilen reduserte Skarphedin 2 da Siv Anine Dalen satte inn 2-3-målet. Stillingen sto seg til hvilen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 3-2 etter første omgang.

Holdt unna

Tång scoret sitt fjerde mål i kampen da hun gjorde 4-2 noen minutter ut i andre omgang, og Josefine Vindal-Anderssen satte ballen i nettet og økte ledelsen ni minutter etter pause. Iris Raukleiv reduserte til 3-5 seks minutter senere, og etter et kvarter av andreomgangen reduserte Skarphedin 2 ved samme spiller. Dermed endte oppgjøret 5-4.

Tok steg på tabellen

Etter tirsdagens kamp er Fossum/Storm 2 nummer to på tabellen med ni poeng, mens Skarphedin 2 er på fjerdeplass med seks poeng.

Aziz Seker var dommer.

I neste runde skal Fossum/Storm 2 møte Urædd, mens Skarphedin 2 møter Kragerø.