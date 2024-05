Følgende spillere kom på scoringslisten for Volda 3: Sigurd Håskjold Lade med to mål, Filip Hatlen med to mål, Marius Røren Remme og Vemund Råheim Vatne.

For Hødd 3 kom følgende spillere på scoringslisten i dagens kamp: Deividas Vaicekauskas med tre mål, Hans-Petter Hestås Skarbø med to mål, Ali Abdelsalam Alabdo og Dalali Sherhat Khalil.

Referatet blir oppdatert når tidspunkt har blitt registrert for alle viktige hendelsene.

Klatret på tabellen

Etter tirsdagens kamp er Hødd 3 på sjuendeplass på tabellen med tre poeng, mens Volda 3 ligger på åttendeplass med null poeng.

Andreas Sæter var kampleder.

I neste runde skal Volda 3 måle krefter med SIF/Hessa 2 16. mai. Hødd 3 møter SIF/Hessa 2 24. mai.