Lina Lavrantsen ga Amazon Grimstad ledelsen etter 16 minutter, og Amazon Grimstad doblet ledelsen da samme spiller satte inn 2-0. Gjerstad reduserte til 1-2 ved Ylva Bulut fire minutter senere. Lavrantsen sikret seg hattrick da hun ordnet 3-1 etter 23 minutters spill, og Thea Moseng Rydningen økte til 4-1 for Amazon Grimstad seks minutter senere. 17-åringen la på til 5-1 for Amazon Grimstad etter 33 minutter, og fire minutter senere var hattricket et faktum for samme spiller. Ingen av lagene rakk å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 1-6.

Økte ledelsen

Sju minutter etter sidebytte var Gjerstad uheldig og gjorde selvmål. Kaja Fallås økte ledelsen da hun satte inn 8-1 like etterpå, og Lavrantsen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 9-1 for samme lag. Da det var spilt en halv time i andre omgang, reduserte Live Haugen Mykland til 2-9 for Gjerstad, og ett minutt før full tid ble avstanden mellom lagene redusert da Gjerstad-spilleren reduserte til 3-9. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 3-9.

Kjempet seg opp til tredjeplass

Etter tirsdagens kamp ligger Gjerstad på andreplass på tabellen med tolv poeng, mens Amazon Grimstad er på tredjeplass med elleve poeng.

12. mai er det ny kamp for Gjerstad. Da møter de Lia 3/Express 3/Rygene 3 rød. Amazon Grimstad skal måle krefter med Lillesand 14. mai.