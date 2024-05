Et kvarter før pause tok Sotra/Telavåg 2 ledelsen ved Marta Dalland Hammersland. Ved pause var stillingen 1-0.

Dominerte i andreomgang

Noen minutter ut i andre omgang doblet en av lagets spillere ledelsen til Sotra/Telavåg 2, og Sotra/Telavåg 2-spilleren satte ballen i nettet og økte ledelsen to minutter etter sidebytte. Da det var spilt et kvarter av andreomgangen, la Victoria Kvietkute-Gouraud på til 4-0 for Sotra/Telavåg 2, og seks minutter senere økte avstanden mellom lagene da samme spiller satte inn 5-0. Sotra/Telavåg 2 økte ledelsen da Keziya Kavira satte ballen i nettet etter 62 minutter. Dermed var stillingen 6-0, og rett etterpå fullførte Victoria Kvietkute-Gouraud sitt hattrick. Marta Dalland Hammersland laget hattrick da hun ordnet 8-0 etter 64 minutters spill. En spiller gjorde avstanden mellom lagene mindre da hun reduserte til 1-8 minuttet før full tid. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 8-1.

Sotra / Telavåg 2 topper serien

Etter torsdagens kamp er Sotra/Telavåg 2 nummer én på tabellen med ni poeng, mens Askøy 2 er på niendeplass med null poeng.

Benn Ovesen var kampleder.

I neste runde skal Sotra/Telavåg 2 måle krefter med Øygarden 2 14. mai. Askøy 2 møter Øygarden 2 23. mai.