Martin Johan Losnegard sendte Stadlandet i ledelsen etter elleve minutters spill, men Adrian Domstein utlignet da han satte inn 1-1 tre minutter senere. Sebastian Drage ga Stadlandet ledelsen på nytt etter 19 minutter. Lagene gikk til pause på stillingen 2-1.

Havnet i trøbbel - snudde oppgjøret

Åmelfot utlignet da han satte inn 2-2, og samme spiller sendte Måløy 2 i føringen da han satte inn 3-2 etter 57 minutters spill. Torstein Volle sørget for at stillingen var 4-2 etter 71 minutter, og ti minutter senere la en av lagets spillere på til 5-2. To minutter før slutt økte avstanden mellom lagene da Anders Martin Kvalvåg satte inn 6-2 for Måløy 2. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 2-6.

Måløy 2s Stian Åmelfot og Stian Pettersen Årdal fikk gult kort.

Poengjakten fortsetter

Muhamet Barlla var dommer i kampen.

Begge lag spiller sin neste kamp 30. april. Stadlandet skal spille mot Selje, mens Måløy 2 møter Stryn 2.