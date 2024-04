Rikke Hauge Mathisen sendte Beitstad i ledelsen etter kun ti minutter, og fem minutter senere doblet Beitstad ledelsen. Ane Westrum Mølnå satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Beitstad. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-3.

Målbonanza etter pausen

En spiller satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Beitstad noen minutter ut i andreomgangen, og bortelaget økte ledelsen da Ylva Saugestad Sørensen satte ballen i nettet etter 50 minutters spill. Dermed var stillingen 5-0. Kajsa Raaum-Haug reduserte til 1-5 fem minutter senere. Etter 60 minutter la Leah Mathilde Aune Sørhøy på til 6-1 for samme lag, og Ylva Saugestad Sørensen økte til 7-1 for bortelaget fem minutter senere. Sørhøy økte ledelsen da hun satte inn 8-1 da det var spilt en halv time i andre omgang. Den endelige stillingen i kampen ble 1-8.

Poengjakten fortsetter

Morten Westvik var dagens dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Beitstad måle krefter med Grong 2, mens Hållingen møter Inderøy 2/Verdal 2.