Langevåg/Sula tok føringen da Signe Lovise Finholt Solevåg satte inn 1-0 etter 28 minutters spill, men Emma Hageselle sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 1-1. Ida Marø Vågen sendte Hasundgot i ledelsen da hun satte inn 2-1 åtte minutter senere. Lagene gikk av banen på stillingen 2-1.

Bortelaget hentet inn ledelsen

Hasundgot var uheldig og gjorde selvmål ni minutter før slutt. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 2-2.

Poengjakten fortsetter

Dag Harald Moldskred var dagens dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Hasundgot måle krefter med Blindheim 2, mens Langevåg/Sula møter Herd 2.