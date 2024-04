Edvard Leidland Stokke (Trygg/Lade G16) scoret 1-0 fra krittmerket bare noen minutter ut i første omgang. Neset/Aasgutens Ulrik Husby scoret på straffe etter bare ni minutter. Trygg/Lade tok ledelsen igjen ved Stokke like etterpå, men Aursand utlignet for Neset/Aasguten etter 13 minutters spill. Samme spiller scoret sitt andre mål da han gjorde 3-2 etter 28 minutter, men Haidara Ali Tahir sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 3-3. Stillingen sto seg til pause. Da lagene gikk i garderoben etter 40 minutter, var stillingen 3-3.

Redusert til ti spillere

Etter 57 minutters spill tok Neset/Aasguten ledelsen på nytt ved Viljar Arntzen, men Aksel Vetlesen sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 4-4 tre minutter senere. Tørres Viken sendte samme lag i ledelsen igjen da det var spilt en halv time i andreomgangen. Samme spiller (Neset/Aasguten G16) forlot banen etter å ha fått sitt andre gule kort etter 80 minutter. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Da dommeren blåste av kampen, viste resultattavla 5-4.

Neset/Aasgutens Stian Wanvik pådro seg gult kort. For Trygg/Lade fikk Vetlesen gult kort.

Spennende runde i vente

Jonny Helden Bäckström var dommer på Åsen Sparebank Arena. 56 tilskuere var til stede på kampen.

Trygg/Lade spiller mot Remyra 23. april, mens Neset/Aasguten spiller neste kamp mot Freidig 2 dagen etter.