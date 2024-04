Patrick Singstad Johansen ga Byåsen ledelsen tidlig, men Markus Edner Wæhler sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Jonas Lian Horten sendte Byåsen foran igjen da han satte inn 2-1 etter 39 minutters spill. To minutter senere scoret samme spiller sitt andre mål da han gjorde 3-1, og det sto seg til pause. Ved pause var stillingen 1-3.

Sikker fra straffemerket

Johansen økte til 4-1 for Byåsen fem minutter etter sidebytte, og Byåsen rykket ytterligere ifra da Jakob Bang økte ledelsen etter 72 minutter. Fem minutter før slutt fikk Lillestrøm 2 straffe, og Leandro Neto satte inn 2-5-målet. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 2-5.

Lillestrøm 2s Martin Sandum og Peder Olafsen Eriksson pådro seg gult kort. For Byåsen fikk Rex-Thierry Hounou, Heine Enger Kleiven og Jonas Bolkan Nordli gult kort.

Kjempet seg oppover på tabellen

Lillestrøm 2 har tapt to kamper på rad.

Etter søndagens kamp ligger Lillestrøm 2 på tolvteplass på tabellen med null poeng, mens Byåsen er på fjerdeplass med fire poeng.

Mahir Cagatay var dommer i oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Byåsen spiller mot Rana 20. april, mens Lillestrøm 2 spiller neste kamp mot Rosenborg 2 dagen etter.