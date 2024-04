Nilsen sendte Åfjord i ledelsen et kvarter før sidebytte, men Mathias Lund sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Stillingen sto seg til hvilen. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 1-1.

Dominerte etter hvilen

Nilsen ga Åfjord ledelsen på nytt et kvarter før full tid, og Åfjord-spilleren laget hattrick da han la på til 3-1 like etterpå. Etter 68 minutters spill la samme spiller på til 4-1 for Åfjord. Mats Sundet Berg reduserte til 2-4 for Fosen ni minutter senere. Edvard Syltern Gilde økte ledelsen for Åfjord da han satte inn 5-2 to minutter før slutt. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 5-2.

Aron Knutsen Helberg fikk se det gule kortet.

Mye å se fram til neste runde

Tobias Menes Martinsen var dommer.

Begge lag spiller sin neste kamp 23. april. Åfjord skal spille mot Stjørna/HIL/Fevåg, mens Fosen møter Ørland 2.