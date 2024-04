Tor André Nordbø sendte Odd i ledelsen etter 16 minutters spill. Ved pause var stillingen 0-1.

Hjemmelaget snudde kampen

Mikkel Kiste-Johnsen sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 1-1 etter 64 minutter, og Meen sendte Pors 2 foran da han satte inn 2-1 tre minutter senere. Tre minutter før slutt scoret samme spiller igjen da han gjorde 3-1, og Emil Båld Westby la på til 4-1 like etterpå. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 4-1.

Odds Ragnar Kristinn Fridriksson pådro seg gult kort.

Sesongavslutning

Ridha Ben Mohamed Hnana var dommer i oppgjøret.

Serien er nå over for Odd. Etter å ha skrapet sammen null poeng denne sesongen ender Odd på en foreløpig ellevteplass. Pors 2 plasserer seg på sjetteplass med tre poeng.

Odd står uten en eneste seier denne sesongen.

Odd har notert seg for ett mål denne sesongen. På egen halvdel har de sluppet inn fire mål.

Pors 2 er ikke ferdig med sesongen. De skal måle krefter med Storm 22. april.