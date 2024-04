Kristian Warholm sørget for at Åkra fikk en drømmestart på oppgjøret da han satte ballen i mål allerede etter to minutter, og Åkra doblet ledelsen da en av lagets spillere satte inn 2-0 etter 13 minutters spill. Seks minutter senere økte avstanden mellom lagene da samme spiller satte inn 3-0, og et kvarter før hvilen var hattricket et faktum for Åkra-angriperen. Etter halvspilt kamp sto det 4-0.

Målløst etter hvilen

Ingen av lagene maktet å få ballen i mål etter hvilen. Dermed endte kampen 4-0.

Ola Aksnes Vikanes (Trott G13) fikk begge gult kort.

Klatret på tabellen

Etter onsdagens kamp er Åkra nummer fire på tabellen med seks poeng, mens Trott er på sjetteplass med tre poeng.

Ove Jonny Pedersen var dommer i oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Åkra spiller neste kamp mot Vard Haugesund 29. april, mens Trott spiller neste kamp mot Etne.