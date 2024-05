Askøy tok ledelsen da Joar Høviskeland scoret etter 13 minutter, og Askøy doblet ledelsen da Brian Jahren satte inn 2-0. Det resultatet sto seg til pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-2.

Sendt av banen

Lars Hiis Bergh Solheim reduserte for Loddefjord noen minutter ut i andre omgang. Et kvarter før full tid ble Marius Hodne Sivertsen (Loddefjord) sendt i dusjen etter å ha pådratt seg sitt andre gule kort, og Henrik August Eliassen Hjellegjerde scoret 3-1-målet for Askøy etter 90 minutters spill. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 1-3.

Loddefjords Carl Dushanta Nese og Brynjar Tørum fikk se det gule kortet. For Askøy fikk Brian Jahren, Kjetil Roar Knarvik og Jakob Høviskeland gult kort.

Beholdt plassen på tabellen

Etter mandagens kamp er Loddefjord på tiendeplass på tabellen med sju poeng, mens Askøy er nummer seks med tolv poeng.

Martin Røed Knudsen var dommer.

Begge lag spiller sin neste kamp 25. mai. Loddefjord skal spille mot Førde, mens Askøy møter Os.