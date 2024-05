Etter kun ti minutter tok Ørland 2 ledelsen ved Emilian Storvik. Etter halvspilt kamp var stillingen 0-1.

Ørland 2 økte ledelsen

Tobias Sem Iversen scoret og doblet ledelsen for Ørland 2 noen minutter ut i andreomgangen. Fem minutter ut i andre omgang reduserte Romolslia ved en spiller, og en av lagets spillere sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2. Sander Stijelja Rasmussen sendte Ørland 2 i føringen igjen da han satte inn 3-2 åtte minutter senere, og samme spiller scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 4-2 tre minutter før slutt. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 2-4.

Tok over fjerdeplassen

Etter mandagens kamp er Romolslia på tiendeplass på tabellen med null poeng, mens Ørland 2 er nummer fire med elleve poeng.

Leon Aleksander Odden Sundseth var kampleder.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Romolslia måle krefter med Åfjord, mens Ørland 2 møter Utleira 2.