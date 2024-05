Allerede etter to minutters spill tok Sannidal ledelsen ved Tobias Salvesen Heimdal, og Ehnebom scoret og doblet ledelsen for Sannidal etter 13 minutter. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 2-0.

Dro ifra

Johannes Pailow reduserte til 1-2 da det var spilt et kvarter av andre omgang. Mathias Lintvedt Hop sørget for at resultattavla viste 3-1 fire minutter senere, og Ehnebom scoret sitt andre mål da han gjorde 4-1 et kvarter før full tid. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Da dommeren blåste av kampen, viste resultattavla 4-1.

Sannidals Jon Isak Nesland og Mathias Lintvedt Hop fikk gult kort. For Skarphedin 2 fikk Enock Mizerero, Aleksander Rønbeck Lunga og Ingvald Godal Eidissen gult kort.

Tok over femteplassen

Etter tirsdagens kamp er Sannidal nummer fem på tabellen med ni poeng, mens Skarphedin 2 er på sjuendeplass med seks poeng.

Peter Hagen var dommer i oppgjøret.

I neste runde skal Sannidal måle krefter med Seljord 23. mai, mens Skarphedin 2 møter Bamble samme dag.