Skjervøy tok ledelsen i oppgjøret allerede i åpningsminuttet. Lagene gikk av banen etter første omgang på stillingen 0-1.

Sikret poengene etter snuoperasjon

Andreas Vindenes sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 1-1 seks minutter før slutt, og Alexandru Florin Bengescu sendte Fredrikstad 2 i ledelsen ett minutt senere. Per William Skauen Holum gjorde 3-1 etter 90 minutters spill. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 3-1.

Troner på topp

Etter lørdagens kamp ligger Fredrikstad 2 på niendeplass på tabellen med fem poeng, mens Skjervøy er på førsteplass med 15 poeng.

Sebastian Vegstein Mikalsen var dommer i oppgjøret.

I neste runde skal Fredrikstad 2 måle krefter med Kongsvinger 2 18. mai. Skjervøy møter Mjølner 20. mai.