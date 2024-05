Magnus Tronrud sendte Langesund i føringen etter et kvarters spill. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 0-1.

Brevik hadde grunn til å juble mot Langesund

Markus Vonstett utlignet for Brevik etter 65 minutter, og Roligheten sendte Brevik i ledelsen da han satte inn 2-1 ti minutter senere. Per Olav Svendsen sørget for at resultattavla viste 3-1 fem minutter før slutt, og Roligheten scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 4-1 rett etterpå. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 4-1.

Breviks Markus Vonstett fikk gult kort. For Langesund fikk Kenneth Kristiansen, Magnus Tronrud, Jan Fredrik Nilsen, Tommie André Sterseck, Abdullahi Ali Burale og Mattis Dyhre Christensen gult kort.

Brevik klatrer til sjuendeplass

Langesund har ikke tatt poeng på de siste fire kampene.

Etter torsdagens kamp er Brevik på sjuendeplass på tabellen med sju poeng, mens Langesund ligger på tolvteplass med ett poeng.

Pavel Breivik var kampleder.

Langesund spiller neste kamp mot Langangen 30. mai, mens Brevik møter Kroken dagen etter.