Odd tok ledelsen ved Johnny Dangshing etter 23 minutters spill, og Odd var på farten igjen etter 36 minutter. De doblet ledelsen da Jonathan Roaas Engen satte inn 2-0. Ask Ruud Bekken Nordendal reduserte til 1-2 for Sandefjord fire minutter senere. Lagene gikk av banen på stillingen 1-2 til pause.

Havnet i trøbbel - snudde oppgjøret

Elias Vincent Johnsen sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2 etter et kvarter av andre omgang, og Sandefjord tok ledelsen da Lamin Huchard-Nije scoret tre minutter før slutt. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 3-2.

Sandefjords Johnsen pådro seg gult kort. For Odd fikk Ådne Hegre Jacobsen, David de Ornelas de Conno og Ådne Nikolaisen gult kort.

Klatret på tabellen

Etter lørdagens kamp er Sandefjord på tredjeplass på tabellen med ni poeng, mens Odd ligger på fjerdeplass med sju poeng.

Taulant Krivca var dommer i oppgjøret.

Odd spiller neste kamp mot Viking 25. mai, mens Sandefjord møter Åsane dagen etter.