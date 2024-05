Etter 16 minutter tok Storm 3 ledelsen ved Magnus Lauritzen. Ingen av lagene klarte å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 1-0.

Sauherad klarte ikke nærme seg

Adrian Gulseth Nilsen doblet ledelsen for hjemmelaget da han satte inn 2-0 etter et kvarter av andreomgangen. Kristoffer Oredalen Lydersen reduserte til 1-2 for Sauherad etter 77 minutters spill. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 2-1.

Storm 3s Torjus Hansén, Håvard Storbæk og Jone Samuelsen fikk gult kort. For Sauherad fikk Halvor Orekaasa gult kort.

Tok steg på tabellen

Etter torsdagens kamp er Storm 3 på fjerdeplass på tabellen med seks poeng, mens Sauherad er nummer fem med fem poeng.

Yusuf Ülker var dommer.

I neste runde skal Storm 3 møte Rjukan, mens Sauherad møter Gulset 2.