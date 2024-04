Markus Teige Moltubakk sendte Hødd i ledelsen da han satte inn 1-0 etter 20 minutter, og Hødd doblet ledelsen da Felix Mork satte inn 2-0 fire minutter senere. Noen minutter før pause økte avstanden mellom lagene da Daniel Skeide Vikanes satte inn 3-0. Stillingen sto seg til pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 3-0.

Målbonanza etter pausen

Maxmillian Hansen Bjørlykke la på til 4-0 for Hødd noen minutter ut i andreomgangen, og fem minutter etter sidebytte la Erik Lyngbø Ottesen på til 5-0 for Hødd. Hødd økte ledelsen da Dalsøren satte ballen i nettet et kvarter før full tid. Dermed var stillingen 6-0, og Håkon Andre Husøy Vik satte ballen i nettet og økte ledelsen til 7-0 for samme lag rett etterpå. Sivert Frantsen-Skeide økte til 8-0 for hjemmelaget fem minutter før slutt, og Dalsøren scoret sitt andre mål da han gjorde 9-0 to minutter senere. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 9-0.

Hødd klatrer til tredjeplass

Etter fredagens kamp ligger Hødd på tredjeplass på tabellen med fire poeng, mens Aksla er på tiendeplass med null poeng.

Dag Harald Moldskred var kampleder.

30. april er det ny kamp for Aksla. Da møter de Ørsta/Hovdebygda. Hødd skal måle krefter med Rollon/Guard 1. mai.