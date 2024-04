Esmerald Dragoti sørget for at Aksla fikk en drømmeåpning på oppgjøret da han satte ballen i mål etter kun åtte minutter, men Henrik Bae Nordal sørget for balanse i Herd-regnskapet da han satte inn 1-1 ni minutter senere. Sæther sendte Herd i ledelsen da han satte inn 2-1 etter 39 minutters spill. Ingen av lagene klarte å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 2-1.

Ble utvist

Fire minutter etter sidebytte fikk Herd straffespark. 27-åringen scoret 3-1-målet, og like etterpå økte avstanden mellom lagene da Henrik Olset satte inn 4-1 for Herd. Akslas Mariano Alejandro Quevedo Delvalle så rødt etter 62 minutter, og Herd rykket ytterligere ifra da Erlend Nicolai Fjeldstad økte ledelsen åtte minutter før slutt. Marcus Mandal-Bueide økte ledelsen for Herd da han satte inn 6-1 ett minutt før full tid. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 6-1.

Herds Mathias Isaksen Klokk fikk gult kort. For Aksla fikk Amund Rolland Roth og Alexander Volle gult kort.

Kjempet seg opp til tredjeplass

Det var sesongens første seier for Herd.

Etter fredagens kamp er Herd på tredjeplass på tabellen med fem poeng, mens Aksla ligger på ellevteplass med tre poeng.

Jonny Dyb var dommer i oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Herd spiller neste kamp mot Hovdebygda 3. mai, mens Aksla spiller neste kamp mot Stranda.