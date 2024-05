Kristoffer Grefstad sendte Flatås foran da han satte inn 1-0 etter 35 minutters spill. Da lagene gikk i garderoben etter 45 minutter, var stillingen 0-1.

Målshow i andre omgang

Babæk Elias Buvik scoret og doblet ledelsen for Flatås, og Martin Søvasli Grimsø satte ballen i nettet og økte ledelsen da det var spilt et kvarter av andreomgangen. Kristoffer Nilsen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Flatås fem minutter senere, og da det var spilt en halv time i andre omgang, økte Flatås ved Philip Hugo Magnussen. Stjørna/HIL/Fevåg reduserte fem minutter senere. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Dermed endte oppgjøret 1-5.

Flatås topper serien

Etter søndagens kamp er Stjørna/HIL/Fevåg nummer ni på tabellen med tre poeng, mens Flatås er på førsteplass med tolv poeng.

Alexander Berget Ringseth var dommer i oppgjøret.

I neste runde skal Stjørna/HIL/Fevåg måle krefter med Rissa 13. mai. Flatås møter Trygg/Lade 2 15. mai.