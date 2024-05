Ingen av lagene maktet å score før pause. Dermed sto det 0-0 til pause.

Ett poeng til hver

Torden tok føringen da Jonar André Karlsen satte inn 1-0 to minutter etter hvilen, men Anders Høgetveit sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Samme mann scoret sitt andre mål da han gjorde 2-1 etter 68 minutter, men etter 90 minutters spill scoret Elias Dversnes for Torden. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 2-2.

Tordens Ole Håland og Viktor Andersen fikk se det gule kortet. For Fløy 3 fikk Jonas Danefeld Gamst, Arne Kristian Thomassen, Jens Elefsen og Anders Høgetveit gult kort.

Klatret på tabellen

Etter mandagens kamp er Torden nummer seks på tabellen med fem poeng, mens Fløy 3 er på sjuendeplass med fire poeng.

Terje Haugland dømte kampen.

Fløy 3 spiller neste kamp mot Vigør 3 23. mai, mens Torden prøver seg mot Tigerberget 2 dagen etter.