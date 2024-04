Etter elleve minutters spill tok Nord 2 ledelsen ved Martin Bakke Ystaas, men Kucinskas utlignet for Bremnes 3 fem minutter senere. Bremnes 3 fikk et forsprang da Henrik Gaulen Meling satte inn 2-1 et kvarter før pause, men Ystaas utlignet da han satte inn 2-2. Det ble ikke flere mål denne omgangen. Etter halvspilt kamp sto det 2-2.

Bremnes 3 sikret seieren

Ett minutt før full tid scoret Kucinskas igjen da han gjorde 3-2. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 3-2.

Meling (Bremnes 3 G15) og Sindre Aarøy (Nord 2 G15) fikk begge gult kort.

Kjempet seg opp til tredjeplass

Etter torsdagens kamp ligger Bremnes 3 på tredjeplass på tabellen med sju poeng, mens Nord 2 er på tolvteplass med null poeng.

Mehmet Orhan Guner dømte kampen.

Begge lag spiller sin neste kamp 2. mai. Bremnes 3 skal spille mot Falkeid Bokn, mens Nord 2 møter Stegaberg/Skjold 2.