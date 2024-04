Det ble ingen lyd av nettsus før pause. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 0-0 midtveis.

Trio hadde grunn til å juble mot Trott / Solid / Stord 2

En av lagets spillere sendte Trott/Solid/Stord 2 foran da hun satte inn 1-0 etter 42 minutters spill, men en spiller sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 1-1. En av lagets spillere sendte Trio i ledelsen da hun satte inn 2-1 ti minutter senere. Ingen av lagene maktet å få ballen i mål etter dette. Dermed ble sluttresultatet 1-2.

Tok steg på tabellen

Trio har seiret i alle kampene denne sesongen.

Etter torsdagens kamp ligger Trott/Solid/Stord 2 på åttendeplass på tabellen med null poeng, mens Trio er på andreplass med seks poeng.

Hjemmelag må skaffe dommer var dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Trott/Solid/Stord 2 spiller neste kamp mot Solid/Stord/Trott 2 1. mai, mens Trio prøver seg mot Halsnøy dagen etter.