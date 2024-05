Kvinesdal fikk en kjempestart på kampen da Tony Biktjørn Vaule sendte laget sitt i ledelsen etter bare seks minutters spill. Etter 25 minutter ble vondt til verre for Giv Akt 2, da Truls Skailand Risnes doblet ledelsen for Kvinesdal. Kvinesdal økte ledelsen da Sander Risnes satte ballen i nettet ti minutter senere. Dermed var stillingen 3-0, og Henning Omland økte ledelsen for Kvinesdal da han satte inn 4-0 etter 45 minutters spill. Etter halvspilt kamp sto det 4-0.

Målshow etter pause

Kristiansen satte ballen i nettet og økte ledelsen noen minutter ut i andreomgangen, og etter 66 minutter økte Kvinesdal ved Johan Joseph Aathang. Thomas Gilbertson satte ballen i nettet og økte ledelsen til 7-0 for Kvinesdal, og Kristiansen scoret sitt andre mål da han gjorde 8-0 sju minutter før slutt. Det ble ikke flere mål i kampen. Dermed endte oppgjøret 8-0.

Kvinesdals Tor Henning Gjemlestad fikk se det gule kortet. For Giv Akt 2 fikk Oskar Tobias Mydland, Ole Thomas Aasene Tønnesland og Mathias Eriksen gult kort.

Kvinesdal topper tabellen

Giv Akt 2 har ikke tatt poeng på de siste to kampene.

Etter søndagens kamp er Kvinesdal på førsteplass på tabellen med tolv poeng, mens Giv Akt 2 er nummer seks med to poeng.

Atle Tveit var dagens dommer.

10. mai er det ny kamp for Kvinesdal. Da møter de Lyngdal 2. Giv Akt 2 skal måle krefter med Hidra/Flekkefjord 2 13. mai.