Mie Bjørnli ga Sokna ledelsen etter bare fire minutters spill. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-1 etter første omgang.

Sokna så rødt

Emma Kufaas Antonsen sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 1-1. Etter et kvarter av andre omgang ble Sokna redusert til ti spillere etter at Jøran Bjørnli fikk marsjordre, men ti minutter senere scoret Bjørnli igjen da hun gjorde 2-1. Fem minutter før slutt utlignet Elise Groven for Buvik. Det ble ikke flere mål i kampen. Dermed endte oppgjøret 2-2.

Sofie Garberg (Buvik J15) og Bjørnli (Sokna J15) fikk begge gult kort.

Klatret til tredjeplass

Etter onsdagens kamp er Buvik på femteplass på tabellen med to poeng, mens Sokna er nummer tre med fire poeng.

Ole Morten Nordløkken var dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Sokna måle krefter med Os/Nansen/Tolga-Vingelen, mens Buvik møter Tynset.