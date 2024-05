Det ble ingen målrik start på oppgjøret mellom Kolvereid og Overhalla. Da lagene gikk til pause, viste resultattavla 0-0.

Ble sendt ut av dommeren

To minutter etter sidebytte tok Kolvereid ledelsen ved Nora Engelsen Sem. Et kvarter før slutt ble Madelen Kristensen Saugen (Overhalla J15) sendt av banen etter å ha fått sitt andre gule kort, og Marte Ringheim Eldegard doblet ledelsen for Kolvereid da hun satte inn 2-0 fem minutter før slutt. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Dermed endte oppgjøret 2-0.

Klatret til femteplass

Etter onsdagens kamp er Kolvereid på femteplass på tabellen med tre poeng, mens Overhalla er nummer ti med null poeng.

Andreas Lauritz Sørensen var kampleder.

7. mai er det ny kamp for Kolvereid. Da møter de Grong. Overhalla skal måle krefter med Bangsund 8. mai.