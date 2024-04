Herd 2s Ingrid Seline Døving Wenstrøm satte inn et straffespark etter 18 minutter, og Tuva Andrésen (Herd 2 J16) scoret fra straffemerket fem minutter senere. Etter en halv time ble avstanden mellom lagene redusert da Øye reduserte til 1-2, og Mara-Teodora Buciuc utlignet til 2-2 da hun satte ballen i mål fire minutter senere. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 2-2.

Var suverene i andre omgang

Wenstrøm sørget for at Herd 2 tok ledelsen på nytt med sin scoring etter 52 minutter, men Ida Gjertine Flåskjer utlignet da hun satte inn 3-3. Åtte minutter senere scoret Øye igjen da hun gjorde 4-3, og samme spiller fikk sitt hattrick etter 62 minutters spill. Øye økte ledelsen for Ørsta da hun satte inn 6-3 rett etterpå, og Ørsta-angriperen økte ledelsen da hun satte inn 7-3 sju minutter før slutt. Det ble ikke flere mål i kampen. Dermed endte oppgjøret 3-7.

Ørsta leder serien

Ørsta står uten poengtap så langt i årets sesong.

Etter mandagens kamp er Herd 2 på tredjeplass på tabellen med seks poeng, mens Ørsta er på topp i serien med ni poeng.

Norvald Helge Lausund dømte kampen.

6. mai skal Herd 2 møte Blindheim 2, mens Ørsta møter Hasundgot.