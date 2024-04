Nidelv tok ledelsen ved Mari Hoff Hoel etter elleve minutter, og sju minutter senere doblet samme spiller ledelsen til Nidelv. Lagene gikk av banen på stillingen 2-0 til pause.

Dro ifra

Da det var spilt et kvarter av andre omgang, økte avstanden mellom lagene da Kaja Thorsen satte inn 3-0 for Nidelv. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 3-0.

Troner på topp

Etter mandagens kamp er Nidelv på førsteplass på tabellen med ti poeng, mens Rissa/Stadsbygd/Vanvik ligger på fjerdeplass med seks poeng.

Nawzad Azad Fatah var dommer i kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Rissa/Stadsbygd/Vanvik spiller neste kamp mot Vestbyen 3. mai, mens Nidelv bryner seg på Vestbyen tre dager senere.