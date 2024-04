Skarphedin 2 fikk et forsprang da Marius Nordberg Andersen satte inn 1-0 etter 21 minutter. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 1-0.

Holdt unna

Daniel Ismail Bortne sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 etter 68 minutters spill. Qarah-Khaled sendte Skarphedin 2 i føringen igjen fire minutter før slutt. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 2-1.

Skarphedin 2s Sindre Sem Lofthus fikk gult kort. For Urædd 2 fikk Abdullah Mahmoud Ashrafi, Jonas Hanssen Henriksen og Sidat Ceesay gult kort.

Skarphedin 2 klatrer til fjerdeplass

Etter søndagens kamp er Skarphedin 2 på fjerdeplass på tabellen med tre poeng, mens Urædd 2 er nummer sju med null poeng.

Geir Arne Schelander var dagens dommer.

12. mai skal Skarphedin 2 møte Brevik, mens Urædd 2 møter Skiens Grane.