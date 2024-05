Florø 4 fikk et forsprang da Mowatt satte inn 1-0 etter kun ti minutters spill, men Ingebjørn Mundal sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 1-1 to minutter senere. Svelgen tok ledelsen da Anas Hussein Ahmed scoret etter 33 minutter, men Mowatt utlignet til 2-2 da han satte ballen i mål seks minutter senere. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 2-2.

Straffescoring

Anders Nilsen Midthjell sørget for at Svelgen tok ledelsen på nytt med sin scoring noen minutter etter hvilen. Florø 4s Mowatt scoret på straffe fire minutter før slutt, og Borgar Espeland ga Florø 4 ledelsen igjen rett etterpå. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 4-3.

Florø 4s Sivert Orheim pådro seg gult kort. For Svelgen fikk Andreas Myklebust Førde og Torstein Ask gult kort.

Samme tabellplassering for bortelaget

Det var Svelgens andre nederlag på rad.

Etter tirsdagens kamp er Florø 4 på femteplass på tabellen med tre poeng, mens Svelgen er nummer seks med null poeng.

Ragnar Åmot var kampleder.

14. mai skal Florø 4 møte Florø 3, mens Svelgen møter Tempo.