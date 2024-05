Jakobsen ga Vestsiden-Askøy ledelsen tidlig i oppgjøret før det første minuttet var spilt, og samme spiller scoret og doblet ledelsen for Vestsiden-Askøy ti minutter senere. Etter 13 minutters spill reduserte en spiller til 1-2 for Djerv/Nordnes. Tobias Torgersen Ovnerud fant nettmaskene etter 25 minutter. Fire minutter senere økte avstanden mellom lagene da Martin Færøy satte inn 4-1, og det sto seg til pause. Lagene gikk av banen på stillingen 4-1.

Vestsiden-Askøy var suverene i andre omgang

Liam Henry Rademacher økte ledelsen da han satte inn 5-1 to minutter etter hvilen, og fem minutter senere økte Vestsiden-Askøy ved Oscar Johan Granheim. Etter 47 minutters spill scoret Færøy sitt andre mål da han gjorde 7-1, og like etterpå var hattricket et faktum for Jakobsen. Denis Sumskas økte til 9-1 for hjemmelaget da det var spilt et kvarter av andre omgang, og Jakobsen scoret sitt fjerde mål da han gjorde 10-1 fire minutter senere. Vestsiden-Askøy rykket ytterligere ifra da Granheim økte ledelsen et kvarter før slutt, og Orion Nordbø Myr satte ballen i nettet og økte ledelsen til 12-1 for samme lag rett etterpå. Etter 58 minutter økte avstanden mellom lagene da Tobias Torgersen Ovnerud satte inn 13-1 for vertene, og Denis Sumskas økte ledelsen for samme lag da han satte inn 14-1 tre minutter senere. Torjus Kristoffersen Skålevik la på til 15-1 for samme lag etter 65 minutters spill, og Sander Mæland Bjørsvik satte ballen i nettet og økte ledelsen like etterpå. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 16-1.

Liam Henry Rademacher fikk gult kort.

Vestsiden-Askøy topper serien

Etter tirsdagens kamp er Vestsiden-Askøy på topp i serien på tabellen med tolv poeng, mens Djerv/Nordnes er nummer åtte med tre poeng.

Pål Jacobsen var dagens dommer.

23. mai er det ny kamp for Djerv/Nordnes. Da møter de Vadmyra/Mathopen. Vestsiden-Askøy skal måle krefter med Vadmyra/Mathopen 28. mai.