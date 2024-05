Andreas Rafshol sendte Eid 2 i ledelsen da han satte inn 1-0 etter elleve minutter. Lagene gikk av banen på stillingen 1-0 etter første omgang.

Ekspederte straffe i mål

Noen minutter ut i andreomgangen utlignet Olve Ommedal Teigland for Hyen, og ni minutter etter hvilen fikk Hyen straffe. Samme spiller satte inn 2-1-målet. Hyens Wie scoret på straffe tre minutter senere. Rafshol reduserte til 2-3 for Eid 2 et kvarter før slutt, og Johannes Krokstrand Kjøllesdal sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 3-3. Wie scoret sitt andre mål da han gjorde 4-3 ni minutter senere. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 3-4.

Eid 2s Esekiel Henden pådro seg gult kort. For Hyen fikk Eirik Rønnekleiv, Ole Jakob Mjellem og Vegard Moritsgård Flatjord gult kort.

Kjempet seg opp til femteplass

Etter oppgjøret står både Eid 2 og Hyen med fire poeng.

Andreas Skeistrand Bakkelid var dagens dommer.

Begge lag spiller sin neste kamp 14. mai. Eid 2 skal spille mot Måløy 2, mens Hyen møter Haugen.