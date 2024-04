Sander Wik sendte Askøy i ledelsen etter 33 minutter. Etter halvspilt kamp var stillingen 1-0.

Sikret poeng

Innbytter Frederic Falck sørget for balanse i Sotra-regnskapet da han satte inn 1-1 etter et kvarter av andre omgang, og samme mann scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 2-1 tre minutter før slutt. Kristian Pallesen Knudsen sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2 i siste minutt. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 2-2.

Askøys Joar Høviskeland, Kjetil Roar Knarvik og Lars Magnus Pedersen fikk se det gule kortet. For Sotra fikk Emil Kalsaas gult kort.

Poengjakten fortsetter

Kristoffer Hagenes var dagens dommer.