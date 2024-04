Etter bare seks minutters spill tok Greipstad ledelsen ved Galdal, men like etterpå utlignet Spind til 1-1. Spind tok ledelsen etter 20 minutter, men Theodor Gjertsen utlignet for Greipstad fire minutter senere. Tobias Hansen Høiland sørget for at Greipstad tok ledelsen på nytt med sin scoring fire minutter før hvilen, og Adrian Hærås-Slåen satte inn 4-2 rett etterpå. Ingen av lagene rakk å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 4-2.

Ekspederte straffe i mål

Daniel Elvatun Dale satte ballen i nettet og økte ledelsen ti minutter ut i andre omgang, og Greipstads Galdal scoret 6-2 fra krittmerket fem minutter senere. Spind gjorde 3-6 fem minutter før slutt. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 6-3.

Dale pådro seg gult kort.

Poengjakten fortsetter

Etter onsdagens kamp er Greipstad nummer tre på tabellen med tre poeng, mens Spind er på tiendeplass med null poeng.

Tom Helge Ågedal var dommer.

I neste runde skal Spind måle krefter med Kvinesdal 17. april. Greipstad møter Donn 19. april.