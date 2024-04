Jesper Gravdahl ga laget sitt et forsprang da han satte inn 1-0-målet etter 25 minutters spill, og Aloniab Mulugeta Elfu fikk nettsus og doblet ledelsen noen minutter før sidebytte. Ingen av lagene rakk å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 0-2.

Ekspederte straffe i mål

Henrik Haus reduserte for Vigør noen minutter ut i andre omgang. Jonas Seim gjorde 3-1 etter et kvarter av andreomgangen, og Christian Lindtner Wahlstrøm (Start 2) scoret fra straffemerket ni minutter senere. Fem minutter før slutt ble avstanden mellom lagene redusert da Sander Helliksen Loen reduserte til 2-4. Mathias Lande satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-2 for Start 2 fem minutter senere. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 2-5.

Vigørs Ardin Qorraj fikk se det gule kortet. For Start 2 fikk Christian Lindtner Wahlstrøm og Dennis Glatved-Prahl Myrvold gult kort.

Slik spilles neste runde

Hussein Al-Kharasani var dommer i oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Vigør prøver seg mot Vidar 13. april, mens Start 2 spiller neste kamp mot Mandalskameratene.