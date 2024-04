Daniel Rokseth ga Start ledelsen et kvarter før sidebytte. Ved pause sto det 0-1.

KFUM hadde grunn til å juble mot Start

Alexander Aksnes sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1, og Di Bernardo sendte KFUM foran da han satte inn 2-1 et kvarter før full tid. Det ble ikke flere mål i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 2-1.

Slik spilles neste runde

Fredrik Magnussen Hanserud var kampleder.

I neste runde skal Start måle krefter med Kongsvinger 13. april. KFUM møter Strømsgodset 20. april.