Erika Sandsør ga Ranheim ledelsen tidlig i kampen allerede i første minutt, og Husby doblet ledelsen for Ranheim da hun satte inn 2-0 like etterpå. Samme spiller satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Ranheim. Ida Marie Flønes reduserte for Nardo noen minutter før sidebytte. Lagene gikk av banen til pause på stillingen 3-1.

Økte ledelsen

Maren Pelabon la på til 4-1 for Ranheim noen minutter ut i andre omgang. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Dermed endte kampen 4-1.

Ranheim serieleder

Ranheim har tatt poeng i fem strake kamper.

Etter mandagens kamp ligger Ranheim på førsteplass på tabellen med 13 poeng, mens Nardo er på niendeplass med seks poeng.

Kristoffer Johansen var dommer i oppgjøret.

20. mai er det ny kamp for Ranheim. Da møter de NTNUI. Nardo skal måle krefter med Tynset samme dag.