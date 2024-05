Strindheim tok ledelsen da Bragstad-Larsen scoret etter elleve minutter, og et kvarter før pause scoret samme spiller sitt andre mål da hun gjorde 2-0. Det ble ikke flere mål denne omgangen. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 2-0.

Utleira 2 pyntet på resultatet

Vilde Ottemo Stølen reduserte til 1-2 for Utleira 2 ett minutt etter sidebytte. Bragstad-Larsen fikk sitt hattrick et kvarter før full tid. Filippa Hakkebo Sørgjerd reduserte for Utleira 2 like etterpå. Ingen av lagene maktet å få ballen i mål etter dette. Dermed ble sluttresultatet 3-2.

Strindheim topper tabellen

Etter mandagens kamp ligger Strindheim på førsteplass på tabellen med 15 poeng, mens Utleira 2 er på fjerdeplass med sju poeng.

Aron Bakeng var dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Strindheim møter Byåsen 2 22. mai, mens Utleira 2 spiller neste kamp mot Fosen to dager senere.