Tromsø 3 tok ledelsen da Vilmer Einevoll satte inn 1-0 etter 18 minutter. Nikolai Løkholm Rosenlund var uheldig og scoret selvmål for Tromsø 3 etter 34 minutters spill. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 1-1.

Fikk marsjordre

Nordreisa 2 tok ledelsen da Nikolai Emanuel Samuelsen scoret noen minutter ut i andreomgangen, og Lennart Karlsen satte inn 3-1 ti minutter ut i andre omgang. Tromsø 3 scoret selvmål rett etterpå. Kostiantyn Skoryk satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-1 for Nordreisa 2. Angel Daniel Orozco Concepcion reduserte til 2-5 for Tromsø 3 fire minutter før slutt. Vertenes samme spiller ble sendt i dusjen etter å ha fått sitt andre gule kort i samme minutt, men Tromsø 3-angriperen scoret sitt andre mål da han gjorde 3-5 to minutter før slutt. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 3-5.

Nikolai Løkholm Rosenlund fikk se det gule kortet.

Nordreisa 2 klatret til andreplass

Etter lørdagens kamp er Tromsø 3 nummer sju på tabellen med ett poeng, mens Nordreisa 2 er på andreplass med ni poeng.

John Magnus Nergård dømte oppgjøret.

19. mai er det ny kamp for Nordreisa 2. Da møter de Tromsdalen 2. Tromsø 3 skal måle krefter med Storsteinnes 22. mai.