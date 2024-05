Tollnes tok en tidlig ledelse etter scoring ved Grønnerød, og Sandra Christensen scoret og doblet ledelsen for Tollnes etter 14 minutters spill. Etter 45 minutter la Grønnerød på til 3-0 for Tollnes, og i samme minutt økte avstanden mellom lagene da Elisabeth Bergslien Reine satte inn 4-0 for Tollnes. Lagene gikk til pause på stillingen 4-0.

Dro ifra

Nora Elisa Heinesen Kase økte ledelsen da hun satte inn 5-0 etter 68 minutters spill, og Grønnerød sikret seg hattrick da hun ordnet 6-0 etter 90 minutter. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 6-0.

Kjempet seg opp til andreplass

Dermed har Tollnes vunnet tre kamper på rad.

Etter torsdagens kamp er Tollnes nummer to på tabellen med ni poeng, mens Herkules er på sjuendeplass med tre poeng.

Fida Hussain var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Herkules spiller neste kamp mot Fossum/Storm 2 14. mai, mens Tollnes bryner seg på Snøgg 2 dagen etter.