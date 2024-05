Steinkjer tok ledelsen ved Johan Wanderås Kvaran etter 32 minutter. Lagene gikk av banen på stillingen 1-0.

Hjemmelaget økte ledelsen

Øksnes-pedersen scoret og doblet ledelsen for Steinkjer da det var spilt et kvarter av andre omgang, og Steinkjer-angriperen økte ledelsen da han satte inn 3-0 da det var spilt en halv time i andreomgangen. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 3-0.

Troner øverst

Etter onsdagens kamp ligger Steinkjer på førsteplass på tabellen med tolv poeng, mens Freidig er på tolvteplass med null poeng.

Remi Alexander Laugsand var dommer i kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Steinkjer måle krefter med Levanger, mens Freidig møter Byåsen.