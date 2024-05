Pors tok ledelsen da Milan Kadir satte inn 1-0 etter kun sju minutters spill. Ved pause var stillingen 1-0.

Målshow i andre omgang

Roe-Fjellanger scoret og doblet ledelsen for Pors, og Emmanuel Obiri Koranteng satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 59 minutter. Roe-Fjellanger satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Pors like etterpå, og et kvarter før full tid var hattricket et faktum for Pors-angriperen. Ideal Shabanhaxhaj økte til 6-0 for Pors fem minutter før slutt. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 6-0.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter tirsdagens kamp er Pors på andreplass på tabellen med sju poeng, mens Notodden er nummer seks med seks poeng.

Adnan Hussein Ali var dommer i kampen.

I neste runde skal Pors møte Storm, mens Notodden møter Tollnes.