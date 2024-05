Byåsen 2 fikk en pangåpning på kampen da Runar Heggdal Stølen sendte laget sitt i ledelsen etter bare fire minutter. Lagene gikk til pause på stillingen 1-0.

Var suverene i andre omgang

Simen Hauger Hanssen doblet ledelsen for Byåsen 2 da han satte inn 2-0 noen minutter ut i andre omgang, og Ruffin Yussuf Nasibu satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Byåsen 2. Byåsen 2 økte ledelsen da Habib satte ballen i nettet etter 69 minutters spill. Dermed var stillingen 4-0, og Byåsen 2 rykket ytterligere ifra da samme spiller økte ledelsen åtte minutter senere. Byåsen 2-angriperen gjorde hattrick to minutter før slutt. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 6-0.

Steffen Sæther Strand (Byåsen 2) og Mansour Shokraan (Buvik) fikk begge gult kort.

Tok over andreplassen

Etter søndagens kamp er Byåsen 2 på andreplass på tabellen med ni poeng, mens Buvik er nummer elleve med ett poeng.

Terje Sjøli var dommer i kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Buvik spiller mot Tiller 3 13. mai, mens Byåsen 2 spiller neste kamp mot Utleira dagen etter.