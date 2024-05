Magnus Bosnes Hegna sendte Nome i ledelsen allerede etter seks minutter, og Torje Skjellaug Heggtveit doblet ledelsen da han satte inn 2-0 tre minutter senere. Larc Cedrick Isaiah Guillermo økte til 3-0 for Nome etter 25 minutters spill, og Torje Skjellaug Heggtveit scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 4-0 like etterpå. Da lagene gikk til pause etter 35 minutter, var stillingen 4-0.

Publikum fikk mye å juble for

Skidar reduserte to minutter etter sidebytte. Guillermo satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-1 for Nome. Skidar reduserte til 2-5 ved Daniel Semb etter 58 minutter, og to minutter senere reduserte Skidar da en spiller satte inn 3-5-målet. Magnus Bosnes Hegna la på til 6-3 for Nome etter 63 minutters spill, og rett etterpå økte avstanden mellom lagene da en av lagets spillere satte inn 7-3. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 7-3.

Klatret på tabellen

Etter tirsdagens kamp ligger Nome på andreplass på tabellen med seks poeng, mens Skidar er på niendeplass med null poeng.

Tore Aaland dømte kampen.

7. mai er det ny kamp for Nome. Da møter de Rjukan. Skidar skal måle krefter med Urædd samme dag.