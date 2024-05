John Arne Rekstad sendte Orkanger 2 i føringen da han satte inn 1-0 etter kun seks minutter, men etter 21 minutters spill utlignet Sondre Ysland for Lensvik. Rekstad (Orkanger 2) scoret fra straffemerket etter 45 minutter. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 2-1.

Havnet i trøbbel - snudde oppgjøret

Theodor Meland Brevik utlignet da han satte inn 2-2, og August Indergård sendte Lensvik i føringen etter 62 minutters spill. Bones scoret for Lensvik fire minutter senere, slik at resultattavla viste 4-2. Et kvarter før full tid scoret samme spiller igjen da han gjorde 5-2. Martin Aunemo reduserte til 3-5 fem minutter senere. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 3-5.

Topper tabellen

Orkanger 2 har tapt sine to siste kamper.

Etter mandagens kamp ligger Orkanger 2 på tiendeplass på tabellen med tre poeng, mens Lensvik er på førsteplass med ni poeng.

Torgeir Midtlyng var dommer i kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Orkanger 2 spiller neste kamp mot Rindal 2 13. mai, mens Lensvik spiller neste kamp mot Melhus 3.