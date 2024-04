Johanna Fedeler sendte Birkenes tidlig i føringen, og Imenes doblet ledelsen for Birkenes da hun satte inn 2-0 etter 13 minutters spill. Amanda Ege Tveit gjorde avstanden mellom lagene mindre da hun reduserte til 1-2 et kvarter før sidebytte. Elice Skomedal Kræmer sørget for jubel da hun satte inn 3-1 noen minutter før hvilen, og Imenes økte ledelsen for Birkenes da hun satte inn 4-1 etter 45 minutter. Lagene gikk i garderoben til pause på stillingen 1-4.

Målløs andreomgang

Etter pause ble det ikke nettsus for noen av lagene. Dermed ble sluttresultatet 1-4.

Tok over andreplassen

Etter torsdagens kamp er Gimletroll 2 nummer seks på tabellen med ett poeng, mens Birkenes er på andreplass med fire poeng.

Mido Cembic dømte kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Gimletroll 2 spiller neste kamp mot Våg 8. mai, mens Birkenes spiller neste kamp mot Lyngdal.